أغويرو يمنح سيتي تعادلا مثيرا مع ليفربول

عدل مانشستر سيتي تأخره ليتعادل 1-1 مع ليفربول، الاحد، ويفقد الفريقان أرضا جديدة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالح المتصدر تشيلسي ومطارده المباشر توتنهام هوتسبير.

وظل سيتي، صاحب المركز الثالث، متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول بفضل هدف التعادل الذي سجله سيرجيو أغويرو.

وبعد خروجه من دوري أبطال اوروبا الأسبوع الماضي أمام موناكو، تراجع سيتي بعد أن تسبب الظهير غايل كليشي في ركلة جزاء عقب ست دقائق على بداية الشوط الثاني ليسجل جيمس ميلنر في مرمى فريقه القديم.

إلا أن شباك ليفربول تلقت هدف التعادل بعدها بنحو 18 دقيقة عندما سجل أغويرو إثر تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين.

وسدد دي بروين بعدها في القائم بينما أضاع آدم لالانا فرصة سانحة لليفربول في نهاية مثيرة للقاء.