أغرب حالات الانتقام الزوجي.. النساء أكثر مكرا

رغم أن الانتقام ليس طبعا في جميع النساء إلا أن من المعروف أنه أسهل الطرق التي تلجأ إليها المرأة المجروحة عاطفيا من قبل شريكها.

في هذه السطور نستعرض لكم بعض الطرق الغريبة والماكرة التي أقدمت نساء على القيام بها للانتقام من أزواجهن.

في السعودية، قامت زوجة بنشر مقطع لزوجها أثناء مغازلته وتحرشه بالخادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشهد الجميع على خيانته.

أما في الكويت، طلبت زوجة تسكن مع زوجها، الذي قرر الزواج بامرأة ثانية، في عمارة من 3 طوابق، تسجيل الدور السفلي من المنزل باسمها، وهو الطلب الذي نفذه الرجل.

وبعد حصولها على الشقة، طالبت بالطلاق وتزوجت برجل آخر، مما جعل زوجها الأول يصاب بالهوس الاكتئابي، حيث كان عليه أن يشاهد في كل مرة زوجته السابقة تدخل وتخرج من منزلها مع رجل آخر.

وفي أستراليا، أقدمت إحدى النساء على سكب زيت مغلي على وجه زوجها، بعدما علمت بعودته لزوجته الأولى، مما أدى إلى تشوهه بشكل دائم.

وبعدما اكتشفت خيانة زوجها لها، انتقمت زوجة بريطانية منه بطريقة غريبة، إذ لم تصارحه، بل قصدت شركة إعلانات وحجزت لوحة إعلانية كبيرة على الطريق التي يسلكها زوجها إلى العمل.

وكتبت عليها “إلى زوجي الخائن بول: أنت وهي تستحقان بعضكما، عندما تعود إلى البيت الليلة لن تجدني، استمتع بطريقك إلى العمل”.

انتقمت بريطانية من زوجها بغرابة

بينما قامت زوجة تقطن في إقليم كازامنس السينغالي بإحراق خيمة عرس زوجها، بعدما وصلها نبأ زواجه عليها. وراح حوالي 50 شخصا ضحية الحادث.

وفي الصين عملت سيدة تسكن مدينة هانتغشو شرق الصين، على رش مبيدات حشرية سامة في ملابس داخلية قدمتها إلى زوجها “الخائن” على أنها هدية. وأمضى الرجل أسبوعين في العناية المكثفة، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

انتقام الرجال

إلا أن طرق الانتقام الغريبة لا تقتصر على النساء إذ لجأ مواطن سعودي إلى الانتقام من زوجته بعد أن طلبت الخلع منه من خلال قيادة سيارتها وارتكاب 375 مخالفة بلغت قيمتها حوالي 300 ألف ريال سعودي.

لكن الأمور لم تسر حسبما يريد الزوج إذ قرر مرور مدينة جدة نقل المخالفات من ملف الزوجة إلى ملفه، وانقلب السحر على الساحر.