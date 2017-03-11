أردوغان يهدد هولندا ويصفها بـ “فلول النازيين والفاشيين”

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، بالرد على قرار هولندا منع هبوط طائرة وزير خارجيته على أراضيها، واصفا هولندا بـ”فلول النازيين والفاشيين”.

ويأتي رد أردوغان عقب منع السلطات الهولندية، هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته، وفق وكالة الأنباء الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية، في بيان، إنها اتخذت قرار سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواع الأمن والنظام العام.

وكان تشاوش أوغلو أكد، اعتزامه زيارة مدينة روتردام للمشاركة في تجمع سياسي للجالية التركية، رغم إلغاء هذا التجمع، متوعدا هولندا بعقوبات سياسية واقتصادية في حال منعه من الزيارة.

وفي وقت سابق،، اتهم أردوغان ألمانيا، بالقيام بتصرفات فاشية تذكر بحقبة النازية، ردا على إلغاء السلطات الألمانية تجمعين سياسيين أرادا حشد 1.2 مليون تركي يقيمون في أراضيها.

وتوترت العلاقة بين الدول الأوروبية وحكومة أردوغان على خلفية الاستفتاء، الذي يقول الأوروبيون إنه “خطوة للوراء” في مجال الديمقراطية.