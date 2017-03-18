أردوغان يلمح لموعد “عودة الإعدام”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، بعد استفتاء السادس عشر من أبريل بشأن توسيع صلاحياته.

وأضاف أردوغان، السبت، أن “عائلات الشهداء، عائلات أبطالنا يجب ألا تشعر بالقلق. أعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم إن شاء الله بشأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 16 أبريل”.

وأوضح أنه “سيوقع النص بلا تردد”.

وكانت أنقرة ألغت العمل بعقوبة الإعدام قبل سنوات، لكنها أبدت رغبتها في العمل به مجددا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف العام الماضي، مما أثار حفيظة الحكومات الأوروبية.