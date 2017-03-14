“أردوغان” يقحم الـ ” نعم” في النزاع مع “الأعداء”

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، التصويت بـ”نعم”، في الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل بشأن توسيع صلاحياته، “أفضل رد على أعداء تركيا”، وذلك في إطار الأزمة الدبلوماسية مع هولندا والاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة، “إن أمتنا ستقدم في 16 أبريل أفضل رد عبر صناديق الاقتراع”، متهما هولندا بممارسة “إرهاب دولة”.

وقد منعت هولندا وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعات مؤيدة له على أراضيها، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين أمستردام وانقرة.

وحذر الرئيس التركي من إجراءات إضافية ضد هولندا، بعدما قطعت أنقرة الاثنين كل الاتصالات رفيعة المستوى مع هذا البلد واتخذت أيضا إجراءات عقابية أخرى.

وتشمل العقوبات التركية منع عودة السفير الهولندي لبعض الوقت وحظر الرحلات الجوية الدبلوماسية من هولندا. ويبدو أنها لاتشمل إجراءات اقتصادية أو قيود على سفر المواطنين العاديين.

وأردوغان، الذي يسعى لحشد تأييد الأتراك للتصويت بنعم في الاستفتاء، كان قد اتهم الحكومة الهولندية بالتصرف مثل “فلول النازية” لمنعها الوزراء الأتراك.