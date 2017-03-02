أردوغان: الطوارئ مستمرة حتى تسوية كل شيء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن قانون الطوارئ الذي يطبق في البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي مستمر حتى “تسوية كل شيء”.

وأضاف أن أوامر فصل الموظفين المشتبه في ارتباطهم بالمحاولة الانقلابية مستمرة أيضا.

ووفق وكالة “رويترز”، فقد أدلى أردوغان بتصريحه على متن طائرته خلال عودته للبلاد قادما من باكستان.

وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، ومدد البرلمان في يناير الماضي فترة الطوارئ 3 أشهر.

وتتيح هذه الحالة للسلطات توسيع صلاحيات الحكومة، وحقها في مصادرة أموال وممتلكات شخصيات، أو تعليق استخدام الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي.

ويحق للحكومة أيضا استخدام القانون على نطاق واسع دون الحق في مقاضاة التجاوزات.

وتنظم تركيا في 16 أبريل استفتاء على إصلاحات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية كبيرة.