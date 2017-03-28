أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء دافئة نهارا وباردة نسبيا ليلا، بحسب موقع طقس العرب.

وأشار الموقع إلى أن، كميات من السحب تظهر على ارتفاعات عالية ومتوسطة. في حين، تكون الاجواء ليلا أقل برودة مقارنة مع الليالي السابقة، فيما تتناقص كميات الغيوم وتكون الاجواء غالباً صافية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب”، أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار غد لتتجاوز معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتكون الاجواء دافئة جدا في مختلف المناطق وتميل للحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.