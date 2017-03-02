أتليتيكو مدريد ينفرد بالمركز الرابع في الليغا

انفرد أتليتيكو مدريد بالمركز الرابع إثر تعادله مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-1، الخميس، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على شريكه السابق ريال سوسييداد، الذي اكتفى أيضا بالتعادل مع ضيفه أيبار 2-2، مقابل 20 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب ريازور البلدي وأمام نحو 20 ألف متفرج، فوجئ أتليتيكو بشباكه تهتز في وقت مبكر بقذيفة أطلقها فلورين أندوني من مسافة بعيدة في أسفل الزاوية اليمنى (13).

وحاول رجال المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، استدارك الموقف، لكن التسرع طبع أداءهم خلال ما تبقى من وقت في الشوط الأول لتبقى النتيجة على حالها.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل للضيوف بنفس الطريقة (68) رافعا رصيده إلى 10 أهداف في البطولة.