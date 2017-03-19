أتليتيكو مدريد يقترب من المركز الثالث

اقترب أتليتيكو مدريد، الأحد، من المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فاز على إشبيلية 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من “الليغا”.

ورفع أتليتيكو رصيده مع هذا الفوز إلى 55 نقطة ولا يفصله على صاحب المركز الرابع إشبيلية سوى نقطتين، وفق “رويترز”.

وسجل للنادي المدريدي الفرنسي أنطوان غريزمان والأوروغواياني دييغو غودين والإسباني كوكي ريسوركسيون، وأحرز هدف إشبيلية الوحيد الأرجنتيني خواكين كوريا

ويملك إشبيلية 57 نقطة متقدما بنقطتين على أتليتيكو مدريد، بينما يأتي برشلونة حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويتصدر الدوري ريال مدريد برصيد 65 نقطة.