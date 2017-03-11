آيفون 8 “غير موجود”

يبدو أن الشائعات التي ترافق الهاتف الجديد لشركة أبل الأميركية، المتوقع إطلاقه في سبتمبر المقبل، لن تكون كلها صحيحة، لاسيما الشائعة المتعلقة باسم الهاتف، حيث كشفت مدونة يابانية أن أيفون 8 “غير موجود”.

وقالت المدونة اليابانية “ماك أوتاكارا” إن إطلاق شركة أبل هاتفها الجديد باسم “آيفون 8” لا يعدو أن يكون سوى إشاعة.

ونقلت مواقع كبرى عن المدونة اليابانية قولها إن أبل ستسوق هاتفها الجديد بلقب “iPhone Edition”، مضيفا أنه سيتم استخدام هذه العلامة التجارية الجديدة للإشارة إلى أن هذا الهاتف الذكي هو “أفضل منتوج”.

وذكرت تقارير إعلامية أن أسعار “iPhone Edition” ستبلغ حوالي 1000 دولار أي ما يقرب 820 يورو.

ومن بين التسريبات الأخرى التي تلاحق هذا الهاتف، تلك المتعلقة بكاميرا الهاتف الذكي المنتظر، حيث كشف محلل شهير متخصص أن شركة أبل تعتزم دعم الأيفون الجديد، بكاميرا أمامية مزودة بتقنية ثورية من شركة إسرائيلية، يمكنها التصوير بشكل ثلاثي الأبعاد.

كما أنه من المتوقع أن تكون الشاشة بتقنية “OLED” أي “من الحافة إلى الحافة” بأطراف انسيابية بخلاف “LCD” التي توفرها الهواتف الحالية. وتحسن هذه التقنية من الإضاءة وزوايا الرؤية، وهي مستخدمة بالفعل في أجهزة أخرى مثل هاتف “سامسونغ غالاكسي إس 7”.

ويرجح أن تستغني أبل عن الزر الرئيسي في هاتف آيفون، وتعتمد بدلا من ذلك على توفير قدرة الشاشة على التعرف على بصمات المستخدم.

يشار إلى أن أبل اعتادت على إصدار هواتفها الجديدة في سبتمبر من كل عام، غالبا في الثلاثاء أو الأربعاء الأول من الشهر، وعادة ما يتزامن هذا التوقيت مع نهاية مؤتمر “IFA” في ألمانيا، أحد أكبر الأحداث المرتبطة بالتكنولوجيا، الذي سيبدأ هذا العام يوم 1 سبتمبر.