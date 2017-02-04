4 إصابات إثر تصادم قارب سريع بآخر زجاجي في العقبة

أصيب 4 أشخاص برضوض وإصابات بسيطة نتيجة حادث تصادم قارب سريع بآخر زجاجي كان يحمل عائلة مكونة من 10 أشخاص للتنزه في خليج العقبة، حسب رئيس جمعية أصحاب القوارب الزجاجية محمد الخوجة.

وبين الخوجة أن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلهم الى المستشفى.

وأشار الخوجة إلى أن القارب السريع دخل في الزجاجي بسرعة عالية ولولا العناية الإلهية وتدخل قارب زجاجي آخر لغرق بعض المصابين.

وقال مصدر طبي في المستشفى إن جميع الإصابات تلقت العلاج اللازم وخرجت جميعها بحالة ممتازة.

وكانت عدد من حوادث القوارب الزجاجية وقعت خلال السنوات الماضية وتوفي على إثرها شخص وأصيب عدد آخرين.

ويقول أصحاب القوارب الزجاجية أن القوارب السريعة تدخل الأماكن المخصصة للقوارب الزجاجية رغم أن الجهات المختصة منحتهم ترخيص الاصطفاف أمام ساحة الثورة العربية الكبرى لتحميل الزوار والمتنزهين، مشيرين إلى أن جمعية أصحاب القوارب وأصحاب القوارب الزجاجية خاطبت الجهات ذات العلاقة أكثر من مرة بإبعاد القوارب السريعة من منطقة الشاطئ الأوسط لكن دون أي جدوى.

ويبلغ عدد القوارب الزجاجية المسجلة في جمعية العقبة البحرية للقوارب الزجاجية 92 قارباً، فيما يبلغ عدد القوارب السريعة 20 قارباً مسجلة رسمياً باسم شركتين في العقبة.

وبين رئيس جمعية العقبة البحرية للقوارب الزجاجية محمد الخوجة أن وجود القوارب السريعة في منطقة الشاطئ الأوسط يشكل خطراً كبيراً على حياة المصطفين وسبق أن تعرض بعض المواطنين والمتنزهين للدهس من قبل تلك القوارب، مشيراً إلى عدم وجود رقابة فعلية على الشاطئ الأوسط، ما أدى إلى تغول أصحاب القوارب السريعة على مساحة وأماكن القوارب الزجاجية.