383 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين العام الماضي

عبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، عن قلقه من استمرار الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وذلك بالرغم من إعلانه أن عدد الانتهاكات التي رصدها خلال العام 2016، انخفضت بنسبة ملحوضة عن عام 2015.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفيٍ، عقده المركز اليوم الخميس، للإعلان عن تقريره السنوي حول الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2016، والذي كشف فيه رصده لـ383 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال العام الماضي.

وأوضح “مدى” أن 249 من الانتهاكات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 134 انتهاكًا.

وشدد المركز في توصياته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة للحريات المدنية والسياسية، وكذلك وقف الضغوط الإسرائيلية على شركات التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و”توتير” للتضيق على حرية التعبير.

من جهته، قال مدير عام المركز، موسى الريماوي، إن العام 2016 شهد انخفاضًا نسبيًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بالعام 2015 الذي سبقه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وجود أية مواجهات جماهيرية واسعة بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي خلال ذلك العام.

وأشار إلى أن الانتهاكات الفلسطينية انخفضت بنحو 30 % عما كانت عليه في العام 2015 ، بسبب عدم وقوع أحداثٍ محليةٍ كثيرة في الضفة والقطاع، إضافة إلى حالة السكون والهدوء النسبي التي سادت العلاقات الداخلية الفلسطينية وعدم تسجيل أية تداعيات لحالة الانقسام الداخلي.

وأضاف: “تعتبر جريمة قتل طالب الاعلام في جامعة القدس اياد عمر سجدية (22 عاما) برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي واصابة واعتقال عشرات الصحافيين، ودهم وتخريب ومصادرة محتويات واغلاق ما مجموعه 12 مؤسسة اعلامية فلسطينية، اضافة الى اقرار اسرائيل ما يسمى /قانون الفيسبوك/ وما رافق ذلك من تفاهمات توصلت لها مع شركة فيسبوك لازالة المحتويات التي تعتبرها اسرائيل /تحريضية/ وتنفيذها عمليات ملاحقة واسعة لكم الافواه وقمع حرية التعبير أخطر وابرز الاعتداءات الاسرائيلية التي سجلت”.

وتابع: “بالمقارنة بعامي 2014 و2015 فان مجموع الاعتداءات التي سجلت في العام 2016 تراجعت على التوالي بنحو 18% و 36%، لكن وبالعودة الى الاعوام التي سبقت هذين العامين (الاعوام التي لم تشهد وقوع مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي كما العام 2016) فاننا سنجد أن وتيرة الانتهاكات واصلت ارتفاعها دون توقف، وسجلت في العام 2016 ارتفاعا نسبته 67% مقارنة بمجموع الاعتداءات التي طالت الحريات الاعلامية عام 2013، والأمر ذاته ينطبق بدرجات مماثلة تقريبا عند المقارنة مع جميع السنوات الاخرى السابقة”.

واوضح ان الاعتداءات الاسرائيلية جاءت ضمن 18 نوعا لكن القسم الاكبر منها تركز ضمن سبعة انواع وهي: الاعتداءات الجسدية، وعمليات التوقيف والاعتقال، والمنع من التغطية، واغلاق المؤسسات الاعلامية والمطابع، ومصادرة المعدات، واتلاف الاجهزة والمعدات، واحتجاز الصحافيين التي شكلت نحو 84% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية المسجلة.

وبالرجوع إلى الانتهاكات الفلسطينية، أشار التقرير إلى أن عدد حالات اساءة معاملة الصحافيين اثناء استجوابهم او اعتقالهم ازداد خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يرقى لممارسة بعض أشكال التعذيب أحيانا، فضلا عن استمرار واتساع عمليات الملاحقة المرتبطة بالنشر على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وفقًا للتقرير.

واستطرد: “البيئة القانونية المتصلة بالصحافة والحريات الاعلامية لم تشهد عام 2016 اي تطور ايجابي ملموس، وبقيت الاوضاع تراوح مكانها، باستثناء وعد أطلقه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي حمدالله بالمصادقة على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات حتى نهاية العام 2016”.

وأضاف: “يلاحظ ان الانقسام السياسي الداخلي الذي تعانيه الساحة الفلسطينية منذ عام 2007 ما يزال يعتبر احد المحركات الرئيسة لوقوع قسم اساسي من مجموع الانتهاكات الفلسطينية للحريات”.

ووفقًا للتقرير، فقد سجلت 86% من الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث جاءت ضمن 14 نوعا لكن القسم الاكبر منها تركز ضمن ثلاثة انواع هي على التوالي: عمليات الاستدعاء والتحقيق، التوقيف والاعتقالات، والمنع من التغطية، اما في قطاع غزة فقد جاءت الانتهاكات الفلسطينية وعددها 48 ضمن 9 أنواع، لكنها تركزت ضمن نوعين هما: عمليات الاستدعاء والاستجواب، وعمليات التوقيف والاعتقال، ما يعكس صورة مماثلة للوضع في الضفة الغربية، مؤكدا في نفس الوقت انه فيما يتعلق بمجمل الانتهاكات فان ذلك لا يعني ان واقع حرية التعبير في غزة افضل من الضفة، بالإضافة الى ان عدد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في القطاع هو اقل من الضفة”.

وفيما يلي توصيات التقرير السنوي للمركز:

أولًا على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية

ضرورة قيام المجتمع الدولي بالزام اسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.

وقف الضغوط الاسرائيلية على شركات التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و”توتير” للتضيق على حرية التعبير.

اطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

وقف سياسة اغلاق المؤسسات الاعلامية والمطابع وتعويض المؤسسات التي اغلقت او صودرت واتلفت معداتها.

محاسبة المعتدين على حرية التعبير.

* وعلى صعيد الانتهاكات الفلسطينية:

احترام حرية التعبير في القانون الاساس الفلسطيني من قبل الاجهزة الامنية في الضفة والقطاع.

اجراء تعديلات على مواد قانون العقوبات الأردني (1960) المرتبطة بـ “جرائم النشر” المطبق في الضفة الغربية، وقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (1995).

سن القوانين التي تضمن حرية التعبير والرأي وخاصة قانون الحق في الحصول على المعلومات، كخطوة هامة لتكريس مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ولتكون بمثابة رادع لاي انتهاكات في المستقبل، خاصة بعد تصديق فلسطين على عدة معاهدات دولية (بدون تحفظات) بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

محاسبة المعتدين على الصحفيين.