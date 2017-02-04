38 ألفا يسجلون إلكترونيا للحج

بلغ عدد المسجلين إلكترونيا لأداء فريضة الحج العام الحالي 1438هـ، مع انتهاء دوام أول من أمس الخميس 38 الف مواطن ومواطنة، وفقا لمصدر مطلع بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن التسجيل الإلكتروني جاء للتسهيل على الراغبين بأداء فريضة الحج ومستمر حتى الثاني عشر الشهر الحالي، مشيرا إلى ان التسجيل لهذا العام سيكون مجانا، اذ نسب لمجلس الأوقاف بإلغاء رسوم التسجيل البالغه 5 دنانير، والتي كانت بدل خدمات تقدم من الموقع الإلكتروني.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج لموسم الحج المقبل للعام 1438 هـ، اواخر الشهر الماضي، لتمكين من يرغب بالتسجيل على نحو صحيح.

وأضاف المصدر ان الوزارة مستمره بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الحج والعمرة للأردنيين على مدار الساعة، الذين لم يؤدوا فريضة الحج سابقا، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة الراغبين باداء فريضة الحج.

وشدد المصدر أن الوزارة، فتحت باب التسجيل الأولي في هذا الوقت، لتفادي أي معيقات واختلالات قد تحدث، وتؤدي لتأخير إجراءات ومعاملات الحجاج الإلكترونية.

وبين المصدر انه فور انتهاء فترة التسجيل، ستحصر اعداد الراغبين بأداء الحج لهذا العام، ممن لم يحجوا سابقاً، لاختيار العدد المقرر للحجاج الاردنيين، بينهم وفق الاسس المعتمدة.

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، اعلن منتصف الشهر الماضي، موافقة وزارة الحج السعودية على رفع اعداد الحجاج الاردنيين بنسبة 20 % لموسم الحج المقبل، اذ ستزيد الوزارة اعداد الحجيج للموسم المقبل وفقا لهذا القرار.

وبين المصدر ان الوزارة، اعتمدت أسلوب التسجيل على الإنترنت، للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وإعداد برنامج وشاشات إرشادية واضحة ودقيقة، يسهل التعامل معها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبحسب مسودة مشروع نظام شؤون الحج والعمرة 2017، منحت وزير الأوقاف والشؤون، استثناء حالات مرضية إنسانية لأداء الحج، بتنسيب من لجنة شؤون الحج والعمرة، وبناء على تقرير طبي أصولي، على أن لا يتجاوز عددهم 0.5 % من عدد الحجاج.

وحددت المسودة شروط وأسس ومواعيد تسجيل الحجاج لكل موسم، بقرار من الوزير، “بناء على تنسيب لجنة شؤون الحج والعمرة، على ان يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة، ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً ممن لم يحجوا سابقاً، بحيث تخصص النسبة المقررة للمدخرين في صندوق الحج بموجب المادة (13) من نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010، ويجوز زيادتها بقرار من مجلس الأوقاف وتوزع عليهم وفق أسس يحددها المجلس”.

وأضافت المسودة أنه يجري اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج، ممن لم يحجوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أولياً وفق معيار الأكبر سناً، على أن يستثنى من شرطي السن وعدم الحج سابقاً، زوج أو محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن، كما تستثنى الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن، شريطة عدم الحج سابقاً.

واستثنت المسودة ايضا من شرط السن؛ “مرافق شيخوخة للمواليد التي يحددها مجلس الأوقاف وكذلك زوجته، شريطة عدم الحج سابقاً، ومرافقة الشيخوخة للمواليد التي يحددها مجلس أو زوجة المحرم (إحداهن)، شريطة عدم الحج سابقاً”.

كما بينت أنه “في حال استبدال المحرم وزوجته، يستثنى المحرم البديل وزوجته من شرط التسجيل الأولي، شريطة عدم الحج سابقاً بالنسبة لزوجة المحرم فقط، وفي حال استبدال المرافق يستثنى المرافق البديل من شرط التسجيل الأولي، شريطة عدم الحج سابقاً”.

وحددت “أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الإضافية في المشاعر، وفقاً لعطاء أو استدراج عروض من المكاتب، والأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة، وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار، وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال”.