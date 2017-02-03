3 قتلى بجريمتين في عمان والرصيفة

شهد ليل الأحد الاثنين، وقوع جريمتين في منطقة أم أذينة في العاصمة عمان وفي لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، حيث قُتل 3 أشخاص، في حين ما يزال البحث جاريا عن مرتكبي الجريمتين.

ففي أم أذينة، قُتل مواطن سبعيني وعاملة في منزله تحمل الجنسية الفلبينية، حيث ظهرت آثار عنف على الجثتين المضرجتين بالدماء.

وقال مصدر أمني إن التحقيقات الأولية أظهرت قيام مرتكب الجريمة بإشعال النيران داخل المنزل بعد ارتكاب الجريمة، لكن الجيران أبلغوا كوادر الدفاع المدني التي قامت بإخماد النيران قبل أن تطال الجثتين.

أما في لواء الرصيفة، فقد لقي شاب حتفه إثر إصابته بعيار ناري في صدره من قبل شخص تم التعرف على هويته من قبل الأجهزة الأمنية التي تبحث عنه لضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ووفق التحقيقات الأولية في الحادثة، فإن سبب الجريمة هو خلافات سابقة بين الطرفين لم تتضح تفاصيلها بعد.