يلديريم يرهن استقرار تركيا بـ”أردوغان القوي”

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم المواطنين، السبت، إلى التصويت لصالح تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، مبررا ذلك بأنه سيزيد من قوة تركيا، في أول مسيرة ينظمها الحزب الحاكم لدعم الاستفتاء.

وتجمع أعضاء في حزب العدالة والتنمية وأنصاره من المحافظات في ملعب رياضي في أنقرة دعما للاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل بشأن تعديل الدستور، للتحول إلى رئاسة تنفيذية، ما سيزيد من صلاحيات أردوغان بشكل كبير.

وقال يلديريم مخاطبا الحشد: “لأجل تركيا قوية، ولاستقرار دائم، خيارنا هو (نعم). هذا هو أملنا، وسيتحقق”.

وقبيل وصوله، استمعت حشود المؤيدين إلى أغان تعتبر كلماتها أن التصويت بـ”نعم” سيكون بمثابة تكريم لـ”شهداء يوليو”، الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وأصر رئيس الوزراء أنه لن يتم إجبار أحد على دعم التعديلات التي تؤكد الحكومة أنها ضرورية للتوافق السياسي، فيما يعتبر منتقدوها أنها ستفتح المجال لحكم الشخص الواحد.

وقال يلديريم “لن يكون هناك تخويف. نريد (نعم) نابعة عن قناعة”. وأفادت وسائل إعلام تركية أن نحو 6500 عنصر شرطة انتشروا داخل الملعب وحوله حيث بدا التواجد الأمني الكثيف واضحا.

وقال يلديريم إنه قبل الاستفتاء “سنذهب من ساحة إلى أخرى ومن شارع إلى شارع ومن باب إلى باب، ونعلم ما الذي سنقوله؟ للتغيير أليس كذلك؟” فيما ردت الحشود بـ”نعم”.

وسيمنح الدستور المقترح الرئيس الصلاحيات التنفيذية لتعيين كبار المسؤولين، بمن فيهم الوزراء، بشكل مباشر. وسيتم استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب أو أكثر للرئيس.