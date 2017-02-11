ولي العهد السعودي: علاقاتنا مع أميركا “تاريخية استراتيجية”

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة “تاريخية استراتيجية”، وذلك بمناسبة زيارة مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية للرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن ولي العهد السعودي قوله إن “علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة تاريخية استراتيجية، ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأميركا”.

وأضاف ولي العهد السعودي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، أن المملكة ستواصل محاربة الإرهاب.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا خلال مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “قيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا” للمملكة والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يعلن عنها لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي الجديد إلى السعودية.