وفاتان بحادثي سير في مرج الحمام ومعان

توفي شخص يبلغ من العمر 25 عاما نتيجة تعرضه لإصابات بالغة، وأصيب آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة مرج الحمام / دوار الدلة في العاصمة عمان، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وأشار البيان إلى أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، وحالة المصاب العامة متوسطة.

كما توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق المريغة في محافظة معان.

ووفق البيان، فإن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت مع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى معان الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة.