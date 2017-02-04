وزير الدفاع الأميركي: إيران أكبر دولة ترعى الإرهاب

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، السبت، إن إيران هي “أكبر دولة راعية للإرهاب”، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية الباليستية الأخيرة.

وصرح ماتيس، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أنه “في ما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، مشيرا إلى أنه لا يرى ضرورة حاليا لتعزيز عديد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأوضح: “لدينا دائما القدرة على فعل ذلك. ولكن الآن لا أعتقد أنه ضروري”.

وكان ترامب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران وتحذر إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية، واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة يوم الجمعة وذلك بعد يومين فقط من توجيه إدارة ترامب تحذيرا لإيران في أعقاب إجرائها اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي .