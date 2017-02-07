وزير الخارجية الروسي يشيد بـ”نهج ترامب” في ازمة اوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،الثلاثاء، بنهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه أزمة أوكرانيا، وقال إنه يمثل تحسنا كبيرا مقارنة مع نهج سلفه باراك أوباما,

وتقاتل قوات الحكومة الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد منذ نحو ثلاث سنوات في صراع أودى بحياة قرابة عشرة آلاف شخص. وتجدد القتال في الأسبوع الماضي فيما زاد الضغط على وقف هش لإطلاق النار قائم منذ عامين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله إن ترامب “قال إنه يريد استيعاب كل ما يحدث في أوكرانيا وفهم كيفية التصرف. أعتقد أن هذا تحول نوعي كبير مقارنة مع إدارة أوباما.”

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة تدرك الآن أن استعادة سيطرة كييف على شرق أوكرانيا لن تحل كل المشكلات في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن الوزير الروسي قوله: “الجميع يدرك هذا.. وفي أوروبا بما في ذلك باريس وبرلين وبروكسل. وواشنطن تدرك ذلك أيضا .. لقد بدأوا يدركون ذلك حتى في ظل الإدارة السابقة.”

وتحدثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هاتفيا في وقت سابق الثلاثاء ودعته إلى استخدام نفوذه على الانفصاليين في شرق أوكرانيا لوقف العنف.