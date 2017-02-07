هيلاري كلينتون: المستقبل للإناث .. والعالم يحتاج الى “المرأة القوية”

قالت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، في تسجيل مصور إن “المستقبل للإناث”، في إشارة منها إلى ملايين المحتجات اللاتي شاركن الشهر الماضي في مسيرة نسائية.

وأعد هذا التسجيل المصور لمؤتمر “ميكرز”، الذي يعقد في كاليفورنيا ويركز على الدور القيادي للمرأة.

وأوضحت المرشحة الديمقراطية أن العالم يحتاج إلى “المرأة القوية”.

وطلبت من المشاركات في المؤتمر أن يكن قدوة للنساء والفتيات اللاتي يشعرن بالقلق من المستقبل، ومما إذا كانت “حقوق وفرص وقيم النساء” سوف تبقى على الدوام.

وبدأ مؤتمر “ميكرز”، الذي يستمر 3 أيام، الاثنين، وتضم قائمة المتحدثين شخصيات بارزة في مجالات السياسة والسينما والتجارة.