هولندا.. نائب معاد للإسلام يوقف حملته الانتخابية بعد فضيحة

قال النائب الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، إنه سيعلق حملته للانتخابات البرلمانية المقبلة، في أعقاب فضيحة تضمنت مسؤولا أمنيا مسؤولا عن حمايته.

جاء رد فعل فيلدرز على قصة نشرتها صحيفة، الخميس، تزعم أن المسؤول الأمني المعتقل بالفعل للاشتباه في تسريبه معلومات سرية يشتبه أيضا في ارتكابه مخالفات سابقة خلال عمله.

ونقلت أسوشيتد برس عن فيلدرز في تغريدة على تويتر إن “الأنباء مقلقة للغاية”، وأضاف أنه حتى يتضح الأمر، فإن حزبه الشعبوي “حزب من أجل الحرية” سيقوم “بتعليق أنشطته العامة”.

ويعيش فيلدرز منذ أكثر من عقد تحت حماية على مدار الساعة، وفي منازل آمنة مجهول موقعها بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

ويخدم الضابط المعتقل ضمن فريق مسؤول عن أمن سياسيين ودبلوماسيين بارزين.

وتجري هولندا انتخاباتها البرلمانية يوم 15 مارس.