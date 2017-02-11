هل يدفع قطاع غزة فاتورة فساد نتنياهو؟

توقع عضو «الكنيست» الإسرائيلي رئيس مجلس مستوطنات «أشكول»، الأسبق حاييم يلين، قيام رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو، بشن حرب على قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال يلين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، إن نتنياهو قد يلجأ إلى شن حرب على حركة حماس في غزة، من أجل صرف النظر عن التحقيقات الجارية ضده في قضايا فساد عدّة.

وفي الوقت الحالي، تحقق النيابة الإسرائيلية مع نتنياهو بقضايا فساد مالي وتلقي رشى من رجال اعمال وغيرهم على شكل هدايا.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن التحقيقات مع نتنياهو والتوتر على الحدود مع غزة قد تهيئ الظروف لإندلاع مواجهة جديدة، مهاجمًا في الوقت ذاته وزراء إسرائيليين طالبوا ببدء حرب جديدة مع غزة.

وتابع قائلا: «أنا استغرب دعواتهم لحرب جديدة في غزة، هذه ليست سياسة وأعتقد أن مهمة الوزراء تحقيق السلام في الجنوب وليس التهديد والترهيب».

وأوضح يلين: «سياسة الترقيع ليست حلًا، وليس معقولًا إرسال الجنود للحرب من جديد ودفع المزيد من الخسائر في الأرواح»، مطالبًا في نهاية تصريحاته بإجراء تسوية سياسية مع حماس كحل وحيد للتهديدات من غزة والتي تُقلق «إسرائيل».

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت قبل أيام اعتداءاتها ضد قطاع غزة؛ حيث شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات جوية، مستهدفة مناطق مختلفة إلى الشرق من حيي الشجاعية والتفاح، بالإضافة إلى قصف مدفعية الاحتلال لأطراف مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع بصورة مكثفة، وكذلك المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوبًا.