هكذا سيصبح “البرغوث” أعظم لاعب في التاريخ

قال مدرب منتخب الأرجنتين، أدغاردو باوتسا إن نجم المنتخب ليونيل ميسي سعيد في برشلونة، ويمكنه أن يصبح أحد أعظم اللاعبين في التاريخ في حال فوزه بكأس العالم.

ونقلت “فرانس برس” عن باوتسا قوله: “يمكنني أن أرى مدى سعادته في برشلونة مع عائلته من حوله”، مضيفا “بالطبع عندما يكون ليو سعيدا، فإن ذلك يساعده على تقديم أفضل أداء له، فالمعنويات أمر حاسم للاداء”.

وأضاف “لاعب كرة القدم يكون سعيدا عندما يلعب ويفوز، وإلا فهو نادرا ما يكون سعيدا”.

وينتهي عقد ميسي (29 عاما) مع برشلونة في يونيو 2018، وتأخر التوقيع على عقد جديد برغم إعلان النادي الكاتالوني رغبته في تمديده، بالبقاء طالما أراد ناديه ذلك، ما عزز التكهنات باحتمال انتقاله إلى ناد آخر.

وعن نتائج ميسي مع المنتخب الارجنتيني قال باوتسا “البعض يقول إنه بمجرد عدم فوزه بشيء مع الأرجنتين، فإنه ليس أفضل لاعب في العالم وليس الأكثر خطورة”، مؤكدا “لكننا سنحاول الفوز بكأس العالم المقبلة، ما سيجعله واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ”.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، قبل أربع مراحل من النهاية.