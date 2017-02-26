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فبراير 27, 2017
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جرينتش+2 04:21
نواب: شركة الكهرباء تقرأ العداد كل 40 يوما بدل الشهر ما يؤدي لرفع الاسعار
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