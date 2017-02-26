نواب: شركة الكهرباء تقرأ العداد كل 40 يوما بدل الشهر ما يؤدي لرفع الاسعار

طالب 60 نائبا اليوم الأحد، في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية من الحكومة التدخل لدى شركة الكهرباء وإلزامها بقراءة العداد كل شهر بدلا من 40 يوما كما يجري حاليا.

وقالت المذكرة إن ذلك الأمر يساهم في نقل التعرفة إلى شريحة مرتفعة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين يعانون أصلا من تآكل المداخيل بسبب ارتفاع الأسعار.

وطلب النواب الموقعون على المذكرة إلزام شركة الكهرباء بالتراجع عن قرارها بقراءة عداد ساعة الكهرباء كل 40 يوما والعودة إلى ما كان سابقا بقراءة عداد ساعة الكهرباء شهريا وإعادة المبالغ الإضافية التي ترتبت على القراءة كل 40 يوما للمواطنين.