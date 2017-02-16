نصر الله: مفاعل ديمونا في مرمانا وعلى إسرائيل تفكيكه

طالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إسرائيل بتفكيك مفاعل ديمونا النووي مؤكداً أنه بات بإمكان المقاومة تحويل التهديد النووي الإسرائيلي إلى فرصة.

وأكد نصر الله في كلمة له في ذكرى الشهداء القادة في المقاومة إن الأخيرة قادرة على الوصول إلى خزانات الأمونيا إلى أي مكان نقلت إليه، مشيراً إلى أن بوسع إسرائيل نقل هذه الخزانات ولكن ماذا عن السفن؟ وتوجه نصر الله إلى الإسرائيليين بالتحذير من أن لدى المقاومة ما تخفيه من مفاجآت بإمكانها تغيير مسار الحرب.

وقال “نصر الله” إن الغطاء العربي لشن إسرائيل حرباً على لبنان موجود دائماً وهو أكبر من الغطاء الذي كان متوفراً خلال حرب 2006، مضيفاً أن بعض الدول العربية اليوم مستعدة لتمويل حرب إسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن ما يردع إسرائيل عن شن عدوانٍ على لبنان هو قوّة المقاومة والبيئة الداخلية اللبنانية.

ولفت نصر الله، الذي لم يستبعد احتمال الحرب، إلى أن التهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان وسيناريوهاتها ليست بالأمر الجديد بل هي تهديدات متواصلة منذ عام 2006، فضلاً عن أن الغطاء الأميركي متوفر دائماً، بغض النظر عن التغير في الإدارة الأميركية، مؤكداً جهوزية المقاومة دائماً.

الأمين العام لحزب الله قال إن التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت حزب الله في المرتبة الأولى من حيث مصادر التهديد لإسرائيل مدعاة فخر للمقاومة لكنه “خطر في المنطق الاستراتيجي بحيث لم تعدّ تشكل الدول العربية تهديداً” فيما “إيران التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين جاءت في المرتبة الثانية”.