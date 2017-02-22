نجاة أبوبكر: منعي من السفر انتهاك للقانون ويتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية

قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر إن الشرطة الفلسطينية منعتها من مغادرة الضفة الغربية “دون إبداء أي أسباب”، مؤكدة في تصريحات لقناة الغد، أنها كانت متجهة إلى العاصمة بيروت من أجل حضور تكريم لها كأفضل نائب في الوطن العربي تتبنى قضايا شعبها.

واعتبرت أبو بكر قرار منعها من السفر بأنها “إجراء غير قانوني. ويعد انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني. ويندرج فقط في إطار قمع الحريات”.

وأكدت أن القرار يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعتها دولة فلسطين سابقاً، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها البرلمان الفلسطيني مع البرلمانات العربية”، مناشدة البرلمانات الدولية للتدخل من أجل وقف تغول السلطة التشريعية.

وكانت أبو بكر مسافرة باتجاه العاصمة اللبنانية (بيروت)، لتكريمها بعد أن حصلت على جائزة أفضل نائب في الوطن العربي تبنت قضايا شعبها وهي جائزة تنمح سنويًا لنائب من أحدى الدول العربية.