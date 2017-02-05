ad
فبراير 05, 2017
أخر الأخبار
جرينتش+2 07:42
نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية
1
2
3
4

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *