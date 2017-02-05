نتنياهو يطلب تأجيل التصويت على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة الاسبوعية لرؤساء الأحزاب، التي تشكل الائتلاف الحكومي التي عقدت اليوم الأحد، تأجيل التصويت على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي يطلق عليه الاحتلال اسم “قانون التسويات” وذلك رغم تصريح سابق قال فيه أمام وزراء حزب الليكود بأنه ينوي طرح هذا “القانون” للتصويت “غدا” كما هو مخطط.

ونقل موقع “هارتس” الالكتروني عن مصادر على علاقة بالجلسة التي عقدت بعد انتهاء الجلسة الاسبوعية لحكومة الاحتلال، وضمت رؤساء الأحزاب المكونة لهذه الحكومة قولهم إن نتنياهو طلب التأجيل لكن وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي المتطرف نفتالي بينت رفض هذا الطلب متهما نتنياهو بمحاولة تأجيل التصويت بأي ثمن.

وقال مسؤولون كبار في حزب ابليت اليهودي وفقا لما نقله موقع “هآرتس” إنهم سيطرحون القانون للتصويت يوم غد دون أي تغيير على الخطة الاصلية وان هذا القانون سيجتاز التصويت بنجاح.

مصدر آخر على علاقة بجلسة رؤساء الاحزاب قال إن نتنياهو برر طلب التأجيل بضرورة تنسيق هذه الخطوة مع الادارة الامريكية الجديدة والرئيس ترامب، كما يجب التحدث مع السفير الاسرائيلي في واشنطن “رون درمر” اضافة لرغبته بتأجيل التصويت الى ما بعد “الزيارة”، وفقا لمصدر مقرب من جلسة رؤساء الاحزاب الذين لم يفهموا ما قاله المصدر فيما اذا كان نتنياهو يقصد ما بعد زيارته الى لندن التي سيصلها اليوم ويعود منها غدا أو زيارته الى واشنطن التي سيغادر اليها بعد 10 ايام ليعود منها بعد اسبوعين كاملين لكن احد وزراء الليكود اكد أن نتنياهو يقصد الزيارة الثانية.

ولم تكشف المصادر التي اقتبسها موقع “هأرتس” النقاب عن القرار النهائي وهل استجاب رؤساء الاحزاب لطلب نتنياهو ام أن “قانون” مصادرة الاراضي الفلسطينية سيعرض يوم غد للتصويت في الكنيست.