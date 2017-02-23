“ميسي” بطل خسارة ريال مدريد المفاجئة

فيما لم يستطع متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، العودة أمام مضيفه فالنسيا الذي فاز عليه الأربعاء في ملعب المستايا بهدفين لهدف واحد، رددت الجماهير أثناء المباراة هتافات استفزازية كان بطلها نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جماهير فالنسيا بدأت تردد في الدقائق الأخيرة للمباراة “نحن لا نخافكم.. أنتم لا تملكون ميسي للفوز علينا في ملعبنا”.

وبقيت الجماهير تردد “لا تملكون ميسي لتفوزوا علينا في ملعبنا”، حتى انتهت المباراة بفوز فالنسيا صاحب المركز الرابع عشر في ترتيب الليغا.

وأسعدت هذه الخسارة عشاق برشلونة الغريم اللدود لريال مدريد إذ تقلص الفارق بين الناديين إلى نقطة واحدة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الملكي أمام سيلتا فيغو.

ويبقى ريال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة وثلاث نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب.