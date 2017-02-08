موغيريني : اوروبا بحاجة الى المهاجرين

قالت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني الاربعاء في فاليتا ان اوروبا بحاجة الى المهاجرين من اجل اقتصادها، وانه لا يمكنها حل ازمة الهجرة الا من خلال التعاون وليس بناء جدران.

وافتتحت موغيريني اجتماعا بين اوروبا وافريقيا حول ازمة الهجرة، قبل المشاركة في حفل تخريج 89 من خفر السواحل الليبييبن تدربوا على ايدي عناصر بعثة “صوفيا”، العملية البحرية الاوروبية لمكافحة المهربين.

واضافت موغيريني “اعتقد ان على الاوروبيين ان يفهموا اننا بحاجة الى المهاجرين من اجل اقتصاداتنا”، نظرا الى الشيخوخة التي تواجه سكان اوروبا.

وتابعت “من جهتها، يجب ان تأخذ افريقيا في الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشر، والخسائر في الارواح” مع وفاة او فقدان ما لا يقل عن 4500 شخص معظمهم من الافارقة في البحر الابيض المتوسط العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول الى ايطاليا.

واكدت ان “الهجرة لا يمكن ان تدار الا من خلال التعاون والشراكة”.

وقالت الوزيرة “هناك قوى في العالم تسعى لاتباع نهج مختلف قائم على (…) بناء الجدران بدلا من الشراكات” دون الاشارة مباشرة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واوضحت ان “هذه ليست الطريقة الاوروبية” مشيرة الى ان “اوروبا لا تغلق ابوابها ولن تفعل ذلك (…) لكننا بحاجة الى وضع حد للمأساة في البحر والصحراء. هناك اشخاص يموتون يوميا”.

وقد تم انقاذ حوالى 8500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول اى اوروبا عبر البحر منذ بداية العام الحالي، في حين يعتبر 227 شخصا اخرين في عداد المفقودين او الموتى.