موسكو: قناة الجزيرة القطرية تمارس التزييف والتضليل الإعلامي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، تمارس “التزييف والتضليل الإعلامي”.

جاء ذلك في معرض نفي اللواء كوناشينكوف، لمقتل عسكريين روس في سوريا، اليوم، مؤكداً أن كافة العسكريين الروس هناك، على قيد الحياة وبصحة جيدة ويؤدون المهام المنوطة بهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية:”أنباء قناة الجزيرة القطرية عن مزاعم مقتل عسكريين روس في سوريا هي تضليل إعلامي جديد، وتزييف، يدعو للأسف”.

وزعمت قناة الجزيرة القطرية، في وقت سابق، مقتل 5 عسكريين روس إثر انفجار سيارة عسكرية روسية قرب اللاذقية في سوريا الليلة الماضية.