موجة برد استثنائية في الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي على استمرار التحذير من الرياح الشمالية الغربية القوية ومن البحر شديد الاضطراب في البلاد.

وقال المركز إن الطقس سيكون، الأحد، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة.

كما ذكر أن الرياح الباردة ستكون مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، مضيفا أن الرطوبة ستزداد خلال ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وكشف المركز أن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات، الأحد، هي 4.3 درجة مئوية في جبل مبرح الساعة 7:15 صباحا.

وكانت الإمارات شهدت، السبت، هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.