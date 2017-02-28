منخفض جوي بدول الخليج الخميس المقبل

من المرجح أن تتأثر دول الخليج، بدءا من الخميس المقبل، بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث تتهيأ الفرصة لتقلبات جوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بهبات قوية السرعة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصدر مسؤول من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البلاد قوله: “من المتوقع أن تبدأ السحب الماطرة التحرك للمناطق الجنوبية الشرقية من الخليج في 6 مارس، مع هبوب رياح شمالية غربية من معتدلة إلى نشطة السرعة”.

وتشهد دول الخليج منذ نحو أسبوع موجة من البرد أدت إلى نزول درجات الحرارة إلى معدلات أقل من 10 درجات مئوية، بل وصلت إلى الصفر وما دونه على بعض المرتفعات الجبلية في السعودية.

وأظهرت صور تساقط الثلوج على مرتفعات عدة في السعودية قبل أيام، وكذلك هطول أمطار على مناطق عدة في الإمارات على مدار اليومين الماضيين.