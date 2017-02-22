مفهوم “ثوري” لإطارات السيارات

أطلقت شركة غود يير لإطارات السيارات مفهوما ثوريا جديدا لإطارات السيارات قد يبدل تلك الصناعة مستقبلا.

وتعتبر إطارات “ايغل – 360” فريدة من نوعها من ناحية الشكل والأداء، فهي كروية بالكامل، ويفترض أنها ستساعد في حركة السيارة بأي اتجاه بسهولة كبيرة.

وستحتوي الإطارات على حساسات تعود بالمعلومات إلى سائق السيارة، وتساعده على معرفة حالة الطريق وكفاءة الإطار المستخدم.

ووفقا لبزنس إنسايدر، فإنه من المستبعد أن تستخدم هذه الإطارات قريبا، لكنها فكرة ثورية تتم دراستها الآن.

يذكر أن هذا الابتكار حقق جائزة “أفضل اختراع لعام 2016” وفقا لمجلة Time الأميركية.