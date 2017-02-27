مفاوضات بين الجزائر وواشنطن لاستلام أحد معتلقي غوانتانامو

قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الاثنين، إن بلاده والولايات المتحدة الأميركية تتفاوضان حاليا بشأن استلام أحد المعتقلين الجزائريين الاثنين المتبقيين بغوانتانامو.

وأوضح الوزير أن هناك مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن ذلك الأمر.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن لوح تأكيده أن واشنطن كانت قد صادقت أخيرا على اتفاقية تجمعها بالجزائر تتعلق بإجراءات التبادل الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالجريمة المنظمة و مكافحة الإرهاب وهي الاتفاقية التي تندرج في إطار التضامن الدولي لمجابهة هذا النوع من الجرائم ذات البعد الدولي.

وبحسب الصحيفة كانت الجزائر قد استلمت إلى غاية الآن 19 معتقلا من غوانتانامو, “خضعوا لمحاكة عادلة”، منهم من استفاد من البراءة فيما تمت إدانة البعض الآخر.