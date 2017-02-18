مظاهرة في الكرك تطالب برحيل الحكومة

طالبت حشود من المواطنين خلال تظاهرة في الكرك اليوم السبت، برحيل حكومة رئيس الوزراء هاني المقلي، ردا على الإجراءات الحكومية التي اتخذتها برفع أسعار السلع والخدمات.

وتجمع المواطنون في وسط مدينة الكرك للتعبير عن رفضهم للاجراءات الحكومية الاخيرة بالاضافة الى الاعلان عن تأييد النائب صداح الحباشنة في موقفه في مجلس النواب.

وشارك في الاعتصام الذي نظمته فعاليات شبابية وشعبية بالكرك في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الكرك، نواب وفعاليات شعبية من مختلف مناطق المملكة .

وقال النائب صداح الحباشنة ان موقفه في مجلس النواب برفض الموازنة وعدم اعطاء الثقة للحكومة الحالية نابع من مصالح الشعب الاردني وليس مناكفة مع احد او ضد اي كان، مشيرا الى ان اسقاط حكومة الرئيس الملقي اصبح مطلبا لكل الاردنيين لانها اضرت بمصالح الشعب وفرضت الضرائب على المواطنين الفقراء والمعدمين .

ولفت الى ان الحكومة قدمت بيانا وزاريا مخزيا مثل بقية البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة والتي رحلت مشاكلها والديون التي رتبتها على الشعب الاردني على حساب جيوب المواطنين.

واضاف ان المواطن والنائب الشريف عليه ان لا يسكت على القرارات الحكومية بعد اليوم، لافتا الى ان مجلس النواب عجز عن منع الحكومة من اقرار موازنة فاشلة ورفع اسعار السلع وزيادة الضرائب، مضيفا ان المشاريع التي قدمتها الحكومة الحالية لمجلس النواب بدءا من اتفاقية الغاز ورفع الاسعار والمناهج الدراسية كانت وبالا على الوطن والمواطن.

واشار النائب محمد الرياطي الى ان موقف المواطنين الشرفاء في محافظة الكرك بالوقوف خلف نائبهم الحباشنة سيؤدي الى ان تفهم الحكومة بان النائب الحباشنة ليس لوحده في مواجهة حكومة رفع الاسعار وزيادة الضرائب.

واعتبر النائب هيثم الزيادين ان قسم النائب بان يخدم الوطن والمواطن بكل امانة يعني ان لا يساوم على مصالح الاردنيين، وان يقف في مواجهة الاجراءات الحكومية في رفعها للاسعار والعمل على زيادة الضرائب.

واشار الى ان هناك بدائل على الحكومة ان تقوم بها في المجال الاقتصادي اذا ارادت انهاء الازمة الحالية التي وضعت البلد فيها ومن بينها اجراء تصحيح اقتصادي شامل يطال كل رموز الفساد بالبلد.