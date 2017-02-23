مصر تنفي “شائعات” توطين فلسطينيين في سيناء

نفت الرئاسة المصرية، الخميس، ما تردد مؤخرا بشأن مقترحات لتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد)، مؤكدة أنه لم يسبق مناقشة هذا المقترح أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان رسمي: “من غير المنطقي الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة”.

وشدد يوسف على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات “التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، ويُثيرها البعض بهدف بث الفتنة وزعزعة الثقة في الدولة”.

وأشار إلى أنه “من الأفضل مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني، باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات”.

كما قال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، الخميس، بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مستجدات جهود مكافحة الإرهاب في شمال سيناء.

وذكر المتحدث أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، والتصدي لأي محاولات لاستهداف المدنيين، والنيل من وحدة النسيج الوطني.