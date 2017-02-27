مصر تمنع جبريل الرجوب من دخول اراضيها

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الإثنين، أن السلطات المختصة، قامت بترحيل جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد منعه من دخول البلاد لدى وصوله من بلاده عن طريق الأردن، تنفيذاً لتعليمات إحدى الجهات الأمنية رغم السماح بدخوله لصالة كبار الزوار.

وقالت المصادر إنه أثناء قيام مندوب سفارة فلسطين بإنهاء إجراءات جواز سفر الرجوب من صالة كبار الزوار، فوجئ برفض إحدى الجهات الأمنية دخوله مع قرار بترحيله على نفس الطائرة.

وأجرى الرجوب عدة اتصالات للسماح له بدخول مصر، إلا أنه فشل وتم ترحيله على نفس الطائرة إلى الأردن.

وقال وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، إن السلطات المصرية منعت الرجوب من الدخول، وتم إرجاعه من المطار، رغم أن لديه دعوة لحضور مؤتمر الارهاب من قبل الأمين العام للجامعة العربية.

ولم يفصح أبو دياك عن أسباب منع السلطات المصرية للرجوب من دخول البلاد.