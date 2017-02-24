مسيرات واعتصامات في عمان والمحافظات تطالب برحيل الحكومة

خرجت مسيرات ونفذت اعتصامات ووقفات بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار سلع وخدمات، وطالبت في الوقت نفسه برحيلها ومحاربة الفساد والفاسدين.

تفصيلا، انطلقت بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني في عمان مسيرة تحت عنوان “كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه” بتنظيم من جماعة الإخوان المسلمين وحراكات شبابية وحزبية نددت بقرارات رفع الأسعار على السلع والخدمات.

في حين انطلقت مسيرة مشابهة من أمام مجمع النقابات في الشميساني بتنظيم الأحزاب القومية واليسارية.

ونُظمت وقفات واعتصامات ومسيرات في الكرك والزرقاء والعقبة والطفيلة وذيبان.

وفي ذيبان بمحافظة مادبا خرج جمع من أبناء اللواء بمسيرة سارت حتى دوار الحرية قبل أن تتحول إلى وقفة طالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب احتجاجا على رفع الأسعار.

وطالب المتحدثون في الوقفة بوقف توغل الحكومة على جيب المواطن والتراجع عن سياسات إفقار المواطن ومحاربة الفساد والفاسدين.

وقالوا إن مجلس النواب عليه أن يرحل كونه غير قادر على الوقوف بجانب المواطن في ظل سياسات الحكومة الحالية.