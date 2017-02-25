مستشار ترامب للأمن القومي: الإرهابيون ليسوا مسلمين

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجنرال إتش. آر. ماكماستر مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي أعرب عن رفضه للرؤية التي يتبناها مستشارون آخرون لترامب، حول الجماعات الإرهابية. وقال إن المسلمين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية ينحرفون عن تعاليم دينهم.

وقال ماكماستر في أول اجتماع له مع فريق مجلس الأمن القومي الخميس، إن عبارة “الإرهاب الإسلامي المتطرف” غير مجدية، لأن الإرهابيين “لا إسلاميين”، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر كانت حاضرة في الاجتماع.

ورأت الصحيفة في موقف الجنرال ماكماستر الذي سبق وخدم في العراق، مؤشرا إلى أنه قد ينأى بالمجلس عن الآراء الأيديولوجية لسلفه مايكل فلين الذي استقال بعد إقراره بتضليل مايك بنس نائب الرئيس ومسؤولين آخرين، بشأن اتصالات مع دبلوماسي روسي.