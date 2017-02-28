مسؤول عسكري دولي: حلم داعش بـ”الدولة” انتهى

قال قائد عسكري كبير في قوات التحالف الدولي ضد داعش، إن مسلحي التنظيم لم تعد لديهم القدرة على الصمود في الحرب، مما يجعل حلمهم بإقامة ما يصفونها “الدولة” قد انتهى.

وأوضح الجنرال روبرت جونز، نائب قائد الشؤون الاستراتيجية والدعم في التحالف الدولي، خلال إيجاز صحفي عقده في لندن، أن العمليات العسكرية الجارية في الموصل بالعراق والرقة في سوريا أدخلت داعش في مرحلة الانكماش، وأنه “لم تعد لديهم أي مقومات للصمود أو تغيير كفة الحرب”.

جاءت تصريحات الجنرال جونز عقب اجتماع عقده ممثلو مجموعة العمل التابعة للتحالف، بمشاركة أكثر من 20 دولة.

وقال جونز إن عمليات التحالف جففت قنوات الإمداد المالي والعسكري لداعش، مضيفا أن تركيا ساهمت أيضا في تشديد الحراسة على حدودها مع العراق وسوريا، بشكل جعل عدد المسلحين الأجانب الجدد الذين ينضمون للتنظيم “لا يتجاوز بضعة أفراد”.

وأشار جونز إلى أن لجوء داعش لاستخدام طائرات صغيرة مسيرة عن بعد، لإلقاء قنابل على مواقع الجيش العراقي والمدنيين في معركة الموصل، “دليل على الوضع اليائس الذي وصلوا إليه”.

وأضاف أن التحالف يطور أدواته للتصدي لهذا النوع من الطائرات، إلا أنه رفض الكشف عن هذا النوع من التكنولوجيا.

وأكد مسؤولون في التحالف الدولي خلال اجتماع لندن أن الحرب على التنظيم “بدأت تؤتي أكلها”، لا سيما في ما يخص “دحض ادعاءات التنظيم التي دغدغت مشاعر الكثيرين للانضمام إليه منذ 2014”.

وأشار الجنرال جونز إلى أن التحالف “سيطارد ويقتل كل من يحمل السلاح ضمن صفوف داعش ويقتل مدنيين، سواء أكان هذا الشخص من لندن أو باريس أو بغداد”.

وقال إن التحالف عثر “على مواد إعلامية كثيرة في الموصل، وبناء على دراسة ما فيها تمكنا من التعرف على خطط التنظيم وأساليبه في الدعاية”.