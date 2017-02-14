مسؤول التجنيد الأوروبي في داعش بقبضة “درع الفرات”

كشفت مصادر ميدانية الثلاثاء، عن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش في سوريا، مسؤول عن التخطيط لعمليات خارجية في فرنسا والغرب.

وتم اعتقال جونثان جيفري، المعروف بأبي إبراهيم الفرنسي، في مدينة الباب، التي تشهد معارك بين قوات “درع الفرات “وتنظيم داعش.

ويعتبر جيفري المسؤول الأول عن التواصل مع شبان أوروبيين لتجنيدهم في سوريا، وقد خاض عدة معارك عسكرية في الموصل وسوريا.

وتشارك قوات تركية وفصائل من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، منذ أغسطس الماضي، في عملية “درع الفرات” الرامية لطرد داعش من شمال سوريا.