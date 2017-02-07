مذكرة نيابية تطالب باستدعاء السفير الإسرائيلي

طالبت مذكرة نيابية موقعة من 24 نائباً، باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتسليمه رسالة احتجاجية للعدول عن قانون بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية اليوم الثلاثاء، “نحن الموقعين أدناه بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان فورا، وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بناء وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يكون مساعداً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ها هي العربدة الإسرائيلية المتطرفة تقر‏ قانونا يشرع بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية”.