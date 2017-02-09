مداهمات واسعة وعمليات تخريب للاحتلال في يعبد

شهدت بلدة يعبد جنوب مدينة جنين فجر الخميس مداهمات واسعة لمنازل المواطنين تخللها عمليات تفتيش هي الأكبر منذ فترة ، كما حققت قوات الاحتلال مع عشرات المواطنين .

وقال شهود عيان إن ضباط مخابرات إسرائيليين رافقوا القوة العسكرية التي ضمت مئات الجنود وشرعوا بالتحقيق الميداني مع المواطنين في أحياء مختلفة من البلدة سيما في حارة القبها والملول والبيارة .

وأشاروا إلى أن الجنود انقسموا إلى فرق وتولت كل فرقة اقتحام مجموعة من المنازل ، حيث أدت عمليات التفتيش إلى تخريب ممتلكات المواطنين بشكل متعمد وإحداث ثقوب في الجدران والأبواب وغير ذلك.

ولم يتم حصر عدد المنازل التي تم تفتيشها لكثرتها ، في حين تم التحقيق الميداني مع المواطنين حول ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة واقتناء السلاح وتوجيه تهديدات واضحة للأهالي.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال طرقوا الأبواب ووزعوا منشورا على أهالي البلدة ضمن تهديد قوات الاحتلال بإجراءات عملياتية ردا على ما تصفه بأعمال “إرهابية” تستهدفها من البلدة وهو أسلوب تكرر في أكثر من موقع .

وبحسب المصادر فإن من أصحاب المنازل التي تعرضت للدهم والتحقيق مع أصحابها منازل : الحاج عطية عطاطرة ، أحمد عبد المنعم حمدان ، حازم جلال حمدان ، عوض زعيتر حرز الله ، ناقد قبها ، محمد شريف أبو سكينة ، الصحفي محمد بدارنة وآخرون.