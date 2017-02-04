محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري

ناقش ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الإمارات حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الملفات الإقليمية.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أنه تم خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في ليبيا وسوريا واليمن.

كما تناول اللقاء الموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على “الدور المحوري لمصر في العالم العربي، والتوجه العربي للخروج من عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه”.