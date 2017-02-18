محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوداني

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس السوداني عمر البشير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسودان وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد، السبت، في أبوظبي الرئيس السوداني والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين دولة الإمارات وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والسبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب.

واكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على متانة وتميز العلاقات مع السودان القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات الاقتصادية والتنموية التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين. فضلا على تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية والدفاع عن مصالحها من التدخلات الإقليمية.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالدور السوداني الفاعل في جهود التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن والتصدي للتحديات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن ولي عهد أبوظبي مساهمة الجالية السودانية في المسيرة التنموية بالدولة، مشيدا بما يتحلون به من كفاءة واخلاص .