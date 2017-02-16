“مجزرة” في معارض للسيارات وسط بغداد

ارتفع إلى 48 قتيلا عدد الأشخاص الذين قضوا بتفجير سيارة مفخخة وسط معارض السيارات في منطقة البياع الواقعة في جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، حسب ما نقلت وكالات أنباء عن مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر أن السيارة المفخخة استهدفت معارض البيع المباشر للسيارات الواقعة في منطقة شهداء البياع، مما “أسفر عن مقتل 48 شخصا وإصابة 25 آخرين جروح”، وذلك بعد ان تحدثت المعلومات الأولية عن سقوط 16 قتيلا.

ويأتي الهجوم الدامي، الذي تبناه تنظيم داعش المتشدد، غداة مقتل 15 شخصا على الأقل في “اعتداء إرهابي بواسطة سيارة يقودها انتحاري في ساحة وهران في بغداد”.

وكانت بغداد شهدت، السبت الماضي، مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، معظمهم من أنصار مقتدى الصدر، خلال تفريق مظاهرة لأنصار مقتدى الصدر في ساحة التحرير قرب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.

واجتمع المتظاهرون في ساحة التحرير منذ صباح السبت مطالبين بإصلاح قانون الانتخابات قبل اقتراع مجالس المحافظات في سبتمبر المقبل، لتفرقهم قوات الأمن بقنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وكان الصدر، قال في بيان ألقاه ممثل عنه في ساحة التحرير، “إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطالبكم وإسماعها لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم فلكم” ذلك.

وطالبت مفوضية الانتخابات، التي يقع مقرها في المنطقة الخضراء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بحماية موظفيها بعد تعرضهم لتهديدات مباشرة من قبل بعض مسؤولي التنسيقيات الخاصة بالتظاهرة، وفق قولها.

ويشك الصدر في أن أعضاء اللجنة الانتخابية موالون لغريمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أحد أقرب حلفاء إيران، الذي تولى رئاسة الوزراء لسنوات شهد خلالها العراق تفاقم الفساد وسقوط محافظات بقبضة تنظيم داعش.