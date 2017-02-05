مانشستر سيتي يقتنص المركز الثالث

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه سوانسي سيتي، الأحد، 2-1 في المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مستفيدا من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من أرسنال وليفربول، لشق طريقه إلى المركز الثالث بفضل الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس.

وسجل جيسوس هدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، وثلاث عن توتنهام الثاني، مستفيدا من خسارة أرسنال أمام جاره تشلسي (1-3) وليفربول أمام هال سيتي (صفر-2) السبت.

وأكد سيتي، الطامح على الأقل للحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال لم يتمكن من اللحاق بتشلسي في المراحل الـ14 المتبقية، تفوقه التام على سوانسي، إذ حقق فوزه الـ11 تواليا في الدوري على الفريق الويلزي.

واستهل سيتي اللقاء بشكل مثالي، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر جيسوس الذي سقطت الكرة أمامه إثر مجهود فردي مميز للإسباني دافيد سيلفا على الجهة اليسرى، وتمريرة موجهة نحو رحيم ستيرلينغ، إلا أن الدفاع اعترضها لتصل إلى لاعب بالميراس السابق الذي سددها مباشرة في الشباك.

ثم فشل سيتي في الاستفادة من الدفع المعنوي لتعزيز تقدمه، فدفع الثمن في نهاية المطاف لأن سوانسي أدرك التعادل في الدقيقة 81 عبر الأيسلندي غيلفي سيغوردسون.

واحتكم بعدها غوارديولا إلى الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي دخل بدلا من ستيرلينغ (83)، إلا أن شيئا لم يتغير حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما لعب دافيد سيلفا كرة عرضية من الجهة اليمنى، فارتقى لها جيسوس وأحرز هدفا.

وهذا الهدف الثالث للاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما في ثاني مباراة له أساسيا في الفريق، بعد أن افتتح سجله التهديفي في الدوري الممتاز في المرحلة السابقة ضد وست هام (4-صفر) حين أصبح أول لاعب في تاريخ سيتي يسجل ويمرر كرة حاسمة (سجل منها البلجيكي كيفن دي بروين) في أول مباراة له كأساسي.