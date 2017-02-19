ماكين: هكذا يبدأ أي دكتاتور عمله

حذر عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين، من أن قمع حرية الصحافة “هي الطريقة التي يبدأ بها أي دكتاتور عمله”، وذلك في إشارة إلى هجمات الرئيس دونالد ترامب على عدد من وسائل الإعلام.

وكان ماكين يرد على تغريدة للرئيس على حسابه على تويتر، وصف فيها الإعلام بأنه “عدو الشعب الأميركي”.

وقال ماكين لمحاوره خلال لقاء مع قناة “إن.بي.سي”: أنا أكره الصحافة. أكرهك أنت تحديدا.. لكن واقع الأمر هو أننا نحتاج إليكم، نحتاج لصحافة حرة. هذا أمر حيوي”.

وتابع: “إذا أردت حماية الديمقراطية كما نعرفها، يتعين أن تكون هناك صحافة حرة كثيرا ما تختلف في الرأي معك، وبدون ذلك فأنا أخشى أن نخسر الكثير من حرياتنا الشخصية بمرور الوقت، هكذا يبدأ أي دكتاتور عمله”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: “يبدأ بقمع حرية الصحافة، وفي قول آخر تكريس النفوذ، عندما تنظر إلى التاريخ تجد أن أول ما يفعله أي دكتاتور هو قمع الصحافة. وأنا لا أقول إن الرئيس ترامب يحاول أن يكون دكتاتورا، أنا فقط أقول إنه يتعين علينا التعلم من دروس التاريخ”.