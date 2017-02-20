ليبيا.. محاولة اغتيال للسراج والسويحلي

نجا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، من محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت مصادر ليبية أن موكب السراج تعرض لإطلاق نار كثيف بالقرب من فندق ريكسوس خلال مرور الموكب أمام مقر المجلس الأعلى للدولة وقصور الضيافة الرئاسية المقابلة للفندق.

وكان من بين الناجين رئيس ﺍﻟﺤﺮﺱ الرئاسي، التابع للمجلس الرئاسي، العميد نجم الدين الناكوع، فيما قتل اثنان من عناصر الحراسة بالهجوم.

ويأتي الحادث فيما تعج العاصمة الليبية بالميليشيات المسلحة، التي تتناحر فيما بينها لأهداف سياسية وعلى أمل التفرد بالحكم أو بسط السيطرة على طرابلس.