ليبرمان: شن حرب على غزة قبل الربيع مجرد ثرثرة

أكد وزير الجيش في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال ليس لديها أي نية لبدء أي عمل عسكري في مناطق الجنوب أو الشمال.

وأضاف ليبرمان خلال لقاءٍ صحفي “أننا لسنا معنيين بالاستفزاز، وما أشيع من قبل بعض الوزراء حول نية شن حرب على غزة قبل الربيع هي ثرثرة لا داعي لها”.

وقال وزير الجيش في حكومة الاحتلال “سمعت الكثير من الأحاديث من زملائي الوزراء، وذلك ليس له أي تأثير على السياسة الأمنية لدولة إسرائيل، ليس لدينا خطط لبدء أي عمل عسكري حالياً”.

وأردف “أنا لا أعرف من أين يأخذ الناس مواعيد الحروب”، ملمحاً للوزير “غالانت” الذي قال هذا الأسبوع في مُقابلة مع إذاعة الجيش أن “على السكان الإسرائيليين الاستعداد لمواجهة أخرى مع حماس في الأشهر المقبلة قبل الربيع”.

وأضاف ليبرمان: لا أفهم على أي أساس يُحدد البعض مواعيد البدء بأي عمل عسكري؟.

وخلال اللقاء تحدث “ليبرمان” عن تسريبات تقرير العدوان الأخير على قطاع غزة من مجلس الوزراء الأمني المصغر “الكابينيت”، مُنتقداً رئيس حزب البيت اليهودي “نفتالي بينيت”، بالقول “كل من له يد في تسريب التقرير فهو يعمل ضد الدولة وأمنها”.

وقال العضو في كنيست الاحتلال، حاييم يلين، اليوم “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُمكن أن يشن حربا ضد حماس في غزة فقط لصرف النظر عن التحقيقات ضده”.